Son Dakika | Silifke Belediye Başkanı dahil 8 kişi tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 8 kişi için tutuklama 11 kişi için ise adli kontrol şartı kararı verdi.

TUTUKLANAN İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz, Belediye Başkan Yardımcıları Şerife Yörükçü ve Ezgi Erdağ Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, festival organizasyon yüklenicisi Erman Fatih Kirişiçi ile muhasebe biriminden Osman Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihaleler, doğrudan temin işlemleri, festival ve organizasyon harcamaları ile reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek-içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra belediye yöneticileri, çalışanlar ve belediyeyle ticari ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edilmişti.

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