Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Silifke Belediye Başkanı dahil 8 kişi tutuklandı

Son Dakika | Silifke Belediye Başkanı dahil 8 kişi tutuklandı

Son dakika... CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 kişi tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Silifke Belediye Başkanı dahil 8 kişi tutuklandı
Son Güncelleme:

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 8 kişi için tutuklama 11 kişi için ise adli kontrol şartı kararı verdi.

TUTUKLANAN İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz, Belediye Başkan Yardımcıları Şerife Yörükçü ve Ezgi Erdağ Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, festival organizasyon yüklenicisi Erman Fatih Kirişiçi ile muhasebe biriminden Osman Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalar ve Silifke operasyonlarına CHP'den sert tepki: Halkın tercihine saygı duymayı öğrenin artıkAdalar ve Silifke operasyonlarına CHP'den sert tepki: Halkın tercihine saygı duymayı öğrenin artık

NE OLMUŞTU?

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihaleler, doğrudan temin işlemleri, festival ve organizasyon harcamaları ile reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek-içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra belediye yöneticileri, çalışanlar ve belediyeyle ticari ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Operasyon Tutuklama Mersin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro