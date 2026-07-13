Son dakika | Sarı bültenle aranan firari yakalanarak Türkiye’ye getirildi

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in, 2021 yılı öncesinde IŞİD'in sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' ve 'IŞİD/Faruk ofisi sözde finans sorumlusu' olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.

Sarı bültenle aranan Talip Güler’in, 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler’in Suriye’deki faaliyetlerini, başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

İFADESİNDE ÖRGÜT FAALİYETLERİNİ ANLATTI

MİT, IŞİD’in sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler’i Haziran 2021'de Suriye'de yakalayarak Türkiye’ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler için de çalışmalarını sürdürdü. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler, yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirildi. Talip Güler ifadesinde; Türkiye’deki radikalleşme sürecine, kaçak yollarla Suriye’ye geçişi ve IŞİD'e katılımına, geçmiş dönemde Kasım Güler ile birlikte IŞİD bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin detayları anlattı.

MİT, terör örgütü IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, IŞİD'in unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)