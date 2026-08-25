Son Dakika | Şahan Gökbakar'ın AHBAP ifadesi ortaya çıktı

AHBAP soruşturması kapsamında ünlü komedyen Şahan Gökbakar da ifade verdi. Gökbakar'ın ifadesi ortaya çıktı.

AHBAP'ı veya Haluk Levent'i destekleyici bir söylemi olmadığını söyleyen Gökbakar, ifadesinde şunları dedi:

"Ben Haluk Levent'i ve AHBAP Derneğini 6 Şubat deprem felaketinden önce medyadan, her vatandaşın bildiği kadar tanırdım ve kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. AHBAP Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım.

"KENDİ KİTLEMİ AFAD'A YÖNLENDİRMİŞ OLDUM"

Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi olarak kendi gücümle yardımlarımı yapmaya çalıştım. Deprem felaketinden önce de 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yine 2021 yılında Muğla'da yaşanan yangın felaketlerinde kendi çabalarımla maddi manevi yardımda bulundum. Bunları da kendime ait sosyal medya platformlarında duyurdum. Ayrıca benim vesilemle toplanan bu yardımlar her zaman devlet kurumlarına yani AFAD'a teslim edilmiştir. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde şahsen yaptığım yardımları AFAD'a teslim ettiğime dair de tweet atmıştım. Böylelikle kendi kitlemi de AFAD'a yönlendirmiş oldum.

"DESTEKLEYİCİ MAHİYETTE BİR SÖYLEMİM OLMADI"

Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden yapılması yönündeydi. Herhangi bir özel kuruluşla, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır. 6 Şubat deprem felaketinden sonrada yine kendi çabalarımla bölgeye yardım ettim. Hiçbir sosyal medya platformunda ve medyada AHBAP Derneği ile ilgili veyahut Haluk Levent'in şahsı ile ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı. Hatta o dönem Haluk Levent'in beyan ettiği Kızılay'dan çadır alımları ile ilgili olan olaylarda benim sorgulayıcı bir yaklaşımım ve tweetim üzerine kendisi ile yine sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşamız olmuştu.

"HALUK LEVENT'İ VE AHBAP'I SEVEN KESİMLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLMİŞİMDİR"

Ben daha önce yaşanan afetlerdeki yaklaşımımı bu felakette de devam ettirdim. Çevreme de bu konuda hep telkinde bulundum. Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim AHBAP Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir. Hatta o dönem gerek sosyal medya platformlarında gerek arkadaş çevremde Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. O dönem hatta bu yaklaşımımdan dolayı da Haluk Levent'i ve AHBAP'ı seven kesimler tarafından eleştirilmişimdir. Benim bu konuyla ilgili bildiğim her şey bundan ibarettir."