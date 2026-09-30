Son dakika | S-400'lerin başka ülkeye transferi için yeni gelişme: Rusya'dan açıklama var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimali gündemimizde. Bu yönde ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" dedi.

KONU MOSKOVA'NIN GÜNDEMİNDE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin başka bir ülkeye gönderilmesinin Moskova'nın gündeminde olduğunu söyledi. Türkiye'den bu yönde bir talep gelip gelmediği sorusuna, "Böyle bir konu gündemde. İlgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor" şeklinde yanıt verildi.

"RUSYA'NIN ONAYI ŞART"

Geçtiğimiz günlerde BM 81. Genel Kurulu için New York’a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’deki S-400 hava savunma sistemlerinin başka bir ülkeye transferiyle ilgili soruya, "Her türlü teklifi değerlendireceğiz, imkanlar var" yanıtını vermiş, bu hamle için Rusya’nın onayının şart olduğunu vurgulamıştı.

Lavrov, sistemin devredileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi, Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması ve bu silahları başka yerlere (özellikle Ukrayna’ya) aktarmayacağına dair kesin güvence vermesi gerektiğini altını çizerek hatırlatmıştı.

TÜRKİYE NEDEN ELİNDEKİ S-400’LERİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR?

S-400’lerin transferinin gündeme gelmesinin temel nedeni, Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün önündeki en önemli engellerden biri olması. Türkiye, F-35 programına ortak olarak 5. nesli savaş uçakları için ödeme yaptı.

Ancak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından programdan çıkarıldı ve sipariş ettiği F-35’leri hala teslim alamadı. Türkiye, S-400’leri de F-35 programına dönüş sürecindeki sorun nedeniyle hiç kullanamadı.

ABD, Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri elinde tutmasını F-35 programına dönüş açısından sorun olarak görüyor. Bu nedenle S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi, karşılığında Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesinin önünü açabilecek seçeneklerden biri olarak gündemde.

Geçtiğimiz temmuz ayında Kremlin, Türkiye ile S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda görüşmeler yapıldığını açıklamış; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya’nın sürecin parçası olması gerektiğini belirtmişti.

Erdoğan da eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Putin ile S-400’lerin devri konusunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin soruya, iki ülke arasındaki tüm konuların ele alındığını söyleyerek yanıt vermişti. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Özetle Türkiye açısından ortaya çıkan tablo şu: F-35 programına ortak olmak için milyarlarca liralık katkı yapıldı ancak S-400 alımı sonrasında F-35’ler teslim edilmedi; S-400’ler ise kullanıma alınmaları halinde ABD yaptırımları ve F-35 süreci açısından sorun oluşturdu.

Türkiye, F-35 programına dönüşün önündeki engeli kaldırmak S-400'leri başka ülkeye transfer etmek istiyor.