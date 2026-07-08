Son Dakika | Rüşvet almakla suçlanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekiline soruşturma

‘Aziz İhsan Aktaş’a suikast’ dosyasında 300 bin dolar rüşvet karşılığında tedbiri kaldırmakla suçlanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz'a HSK soruşturma açtı.

2025 yılının Ağustos ayında, suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş, savcılığa başvurmuş kendisine yönelik suikast hazırlığında bulunulduğunu beyan etmişti. Şikayetin ardından tutuklanan isimlerden Av. Sema Ilık’ın ele geçen cep telefonu ise çok çarpıcı bir ‘rüşvet’ dosyası öğrenilmiş oldu.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin ortaya çıkardığı haberde yer alan iddianameye göre 2022 yılı ortasında yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında şirketine tedbir konulan Av. Çağrı Silahtaroğlu tedbirin kaldırılması için dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a 300 bin dolar rüşvet verildi.

Av. Ilık, müvekkili Silahtaroğlu'nun şirketi üzerinden tedbirinin kaldırılması için bazı kişiler ile irtibata geçmiş ve kendisi gibi avukat olan Ebubekir Elmalı “Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz benim yakın dostum” diyerek 300 bin dolara tedbirin kaldırılabileceğini ifade ettiği dosyada yer aldı.

Soruşturma içinde ortaya çıkan mesajlarla öğrenilen bu ifadelerin ardından iki avukat da ifade verdi. Selma Ilık, Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz ile görüşüp parayı verdiğini itiraf etti.

Hakimler Savcılar Kurulu, söz konusu rüşvet alımı iddiasının hedefindeki Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ahmet Yıkılmaz hakkında soruşturma başlattı.