Son Dakika | Rojin felç edilerek öldürüldü iddialarına açıklama geldi

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu raporunda Roküronyum ve Ornidazol tespit edildiği belirtilerek Kabaiş’in bu maddelerle felç edilip öldürüldüğü öne sürüldü. Adli kaynaklar ise raporda zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığını açıkladı.

AMELİYATTA VERİLMİŞ

Açıklamaya göre Rojin Kabaiş’e Roküronyum etken maddesi, 11 Eylül 2024’te geçirdiği ameliyat sırasında anestezi amacıyla verildi. Bu maddenin vücutta iki aya kadar tespit edilebildiği belirtildi.

Kabaiş’in ameliyatının ölümünden yaklaşık bir ay önce yapıldığına dikkat çekildi. Bu nedenle Roküronyumun vücudunda bulunmasının tıbbi geçmişiyle uyumlu olduğu kaydedildi.

DİĞERİ ENFEKSİYON İÇİNMİŞ

Raporda tespit edilen Ornidazolün ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu bildirildi. Otopsi kapsamında yapılan incelemelerde herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Kandaki alkol seviyesinin tek başına ölüme yol açabilecek düzeyde olmadığı ifade edildi. Alkolün, cansız bedende meydana gelen çürüme sürecinde oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

Adli kaynaklar, bütün bulgular birlikte incelendiğinde Kabaiş’in zehirlenerek öldürüldüğünü gösteren tıbbi bir kanıt bulunmadığını aktardı.

TRAVMATİK ÖLÜM YOK

Adli Tıp Kurumu raporunda otopside cilt bütünlüğünün korunduğu belirtildi. Kafa, göğüs ve karın boşluklarına ulaşan herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin dokusunda hasar, iç organlarda yaralanma veya büyük damarlarda lezyon bulunmadığı kaydedildi. Mevcut verilerin Kabaiş’in travma sonucu öldüğünü de göstermediği ifade edildi.

Açıklamada, Roküronyumun kaynağının belirsiz olduğu yönündeki iddiaların Adli Tıp Kurumu raporuyla örtüşmediği vurgulandı. Maddenin ne zaman ve hangi amaçla verildiğinin tıbbi kayıtlarda yer aldığı belirtildi.