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Halk TV Türkiye Son Dakika | Roblox'a erişim engeli 680 gün sonra kaldırıldı

Son Dakika | Roblox'a erişim engeli 680 gün sonra kaldırıldı

680 gün önce erişim engeli uygulanan Roblox, Türkiye'de yeniden erişime açıldı. Dijital oyun platformu Roblox, çocuk güvenliği ve içerik denetimindeki hususlardan dolayı yaklaşık 2 yıl önce kapatılmıştı.

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Son Dakika | Roblox'a erişim engeli 680 gün sonra kaldırıldı
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Kullanıcıların kendi oyun deneyimlerini oluşturup milyonlarca kişiyle çevrimiçi olarak oynayabildiği Roblox için yeni bir gelişme yaşandı.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Çocukların korunması ve içerik denetimine ilişkin mahkeme süreçleri sonucunda Türkiye'de erişime kapatılan platformun yeniden kullanıma açıldı.

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680 GÜNLÜK ERİŞİM ENGELİ BİTTİ

680 gün önce erişim engeli getirilen Roblox, böylece Türkiye'de erişime açılmış oldu.
Bu büyük erişim engelinin bitmesinde, Roblox'un içerisine dahil edilen yeni yaş kısıtlamaları ve güvenlik sistemleri kritik rol oynadı.

Roblox, yerel mevzuata tam uyum sağlama hedefi doğrultusunda ebeveyn kontrol araçlarını daha kapsamlı hale getirirken, yaş doğrulama mekanizmalarını da devreye sokarak platformun yeniden erişime açılması için gereken teknik ve idari hazırlıkları tamamladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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