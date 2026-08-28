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Halk TV Türkiye Son Dakika | Pendik'te zincirleme kaza: Askeri araç devrildi! 2'si polis 3 yaralı

Son Dakika | Pendik'te zincirleme kaza: Askeri araç devrildi! 2'si polis 3 yaralı

Son dakika haberi... Pendik'te askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

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Son Dakika | Pendik'te zincirleme kaza: Askeri araç devrildi! 2'si polis 3 yaralı
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İstanbul Pendik Kurtköy'de askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si polis memuru olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Son Dakika | Pendik'te zincirleme kaza: Askeri araç devrildi! 2'si polis 3 yaralı - Resim : 1

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve ilgili ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme ve çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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