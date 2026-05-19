Son Dakika | Pendik'te AVM yangını! Bina tahliye edildi
Son Dakika haberi... Pendik'te bulunan Neomarin isimli Alışveriş Merkezi'nin (AVM) çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, bina tahliye edildi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Neomarin isimli Alışveriş Merkezi'nin (AVM) çatısında yangın çıktı.
Çatıdan yükselen dumanları fark eden ekipler ve vatandaşların ihbarı üzerine AVM tedbir amaçlı boşaltıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi