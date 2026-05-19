Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Pendik'te AVM yangını! Bina tahliye edildi

Son Dakika | Pendik'te AVM yangını! Bina tahliye edildi

Son Dakika haberi... Pendik'te bulunan Neomarin isimli Alışveriş Merkezi'nin (AVM) çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, bina tahliye edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Neomarin isimli Alışveriş Merkezi'nin (AVM) çatısında yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları fark eden ekipler ve vatandaşların ihbarı üzerine AVM tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AVM Yangın Pendik İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro