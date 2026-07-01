Son Dakika | Pendik’te 5 katlı binada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi’nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden oldu.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. (DHA)