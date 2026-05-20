Son dakika | Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadeleri CHP kurultay davası dosyasına girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, süreç içinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak 3 kez ifade verdi.

Başsavcılık, Yalım’ın bu ifadelerini, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihindeki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine gönderdi. Yalım'ın ifadelerinin dava dosyasına girdiği ve dairenin dosya üzerindeki incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE MAHKEME SÜRECİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ilk hukuki süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile yürürlüğe girmişti.

Ardından, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki bazı delegeler, hem 38. Olağan Kurultay'ın hem de 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açtı. Açılan bu iptal davaları, 14 Şubat tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ana dosyada birleştirildi.

YEREL MAHKEMENİN RET KARARI VE İTİRAZ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim'de davanın "konusuz kalması" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini içeren birleşen dosyalar yönünden de "husumet yokluğu" nedeniyle ret kararı verdi.

Bu kararın ardından Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen harekete geçerek karara itiraz etti. Avukat Üregen, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasını talep etti ve dosya istinaf aşamasına taşındı.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNE DÖNÜŞ VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Dava kapsamında, CHP’nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan ve halen devam eden 39. Olağan kongre ve kurultay sürecindeki tüm seçimlerin iptali talep ediliyor.

Davacılar ayrıca, 38. Olağan Kurultay'ın "mutlak butlanla batıl" (hukuken geçersiz) olduğunun tespit edilmesini istiyor. Bu doğrultuda Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılması; yerlerine ise 38. Kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetim kurullarının göreve iade edilmesi talep ediliyor.