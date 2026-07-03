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Halk TV Türkiye Son dakika | Özgür Özel'den grup toplantısı için kritik karar! Eskişehir'de yapacak

Son dakika | Özgür Özel'den grup toplantısı için kritik karar! Eskişehir'de yapacak

Son dakika haberi... CHP lideri Özel önümüzdeki Salı günü grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.

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Son dakika | Özgür Özel'den grup toplantısı için kritik karar! Eskişehir'de yapacak
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CHP lideri Özgür Özel önümüzdeki hafta grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.

NATO NEDENİYLE MECLİS KAPALI OLACAK

Alınan bu kararın nedeninin 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi sebebiyle olduğu öğrenildi. Zirve nedeni ile TBMM kapalı olacağı için Özgür Özel, 7 Temmuz'daki CHP Grup Toplantısı'nı Eskişehir'de yapacak.

Grup toplantısı Salı günü saat 13.30’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel CHP
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