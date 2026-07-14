Son dakika | Özgür Özel yönetimi çağrı heyeti için resmen mahkemeye başvurdu

Butlan yönetiminin olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme koymamasının ardından Özgür Özel tarafından partiye çağrı heyeti için mahkemeye başvuru yapıldı. Başvurunun UYAP üzerinden yapıldığı ifade edildi.

BAŞVURU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Seçilmiş CHP yönetimi tarafından bugün yapılan başvuruya dair bilgilendirme notu paylaşıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinden 833’ü, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi ve partinin en yüksek karar organı olan Kurultayın toplanması amacıyla, ortak gündemli ve noter onaylı olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştur.

Kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nde öngörülen on beş günlük süre içerisinde toplanmış ve 17 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına teslim edilmiştir.

Ancak 17 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar olağanüstü kurultay çağrısı yapılmamış, kurultay delegelerinin açık, ortak ve bağlayıcı iradesi sonuçsuz bırakılmıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesine göre, yönetim organı tarafından genel kurulun toplantıya çağrılmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Bu nedenle, Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.

Dava dilekçesinde, isimleri daha sonra bildirilecek üç kurultay delegesinin Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında da yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bağlı olmadığı; bu iradenin muhatabına ulaşmasıyla birlikte hukuki sonuç doğurduğu ve parti yönetimini bağladığı açıkça kabul edilmektedir.

Açılan dava, 833 kurultay delegesinin kanundan ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünden doğan haklarının kullanılmasını, parti içi demokratik işleyişin sağlanmasını ve Cumhuriyet Halk Partisinin en yüksek karar organı olan Kurultayın toplanmasını amaçlamaktadır.

Olağanüstü kurultayın toplanması, parti yönetiminin tercihine bırakılabilecek siyasi bir takdir konusu değil; kanunun, parti tüzüğünün ve kurultay delegelerinin bağlayıcı iradesinin gereğidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GRUP TOPLANTISINDAN HEMEN ÖNCE YAPILDI

Özel'in hukukçu kurmaylarından Gül Çiftçi, söz konusu başvurunun bugün CHP'nin grup toplantısından hemen önce Özel'in bilgisi dahilinde yapıldığını ifade etti. Çiftçi'nin aktardıklarına göre tereddüte yol açmamak için tüm evrakların teslim edildiğini kaydetti.

"YARGILAMA AŞAMASI DEĞİL"

Çiftçi, adli tatile 6 gün kaldığını ancak bu başvurunun yargılama aşaması olmadığını ve dolayısı ile dosya üzerinden karar verilebileceğini, kendilerinin de bu yönde bir karar verilmesini beklediklerini söyledi.

Gül Çiftçi, yaptıkları başvuruyu şu şekilde anlattı:

-"Şimdi şöyle, biliyorsunuz önce şunu söylemekte fayda var. 17 Haziran günü Türkiye'nin 4 bir yanından kurultay delegelerimiz imzalarını genel merkeze il başkanlığımız aracılığıyla teslim etti.

17 Haziran'dan bugüne kadar genel merkezde buna ilişkin olumlu, olumsuz herhangi bir adım atılmadı. Dolayısıyla artık burada delegelerin iradesini koruyabilmek için yapılacak tek husus, sulh hukuk mahkemesinden sadece olağanüstü kurultayın yapılması için üç kişilik bir heyetin görevlendirilmesidir.

Bu kapsamda başvurumuzu yaptık. Bu noktada Anayasa Mahkemesi'nin aslında ve Yargıtay'ın yerleşik kararları çok açık. Yani delege imzayı verdiği anda külli irade oluşur diyor ve bu külli irade hem genel merkezi bağlar, hem mahkemeleri bağlar, hem de yasayı bağlar diyor.

-Dolayısıyla aslında bu aşamada genel merkezin yapması gereken bu imzaları kontrolünü sağladıktan sonra olağanüstü kurultay kararı almasıydı, ancak almadılar. Bu noktada sulh hukuk mahkemesine başvurumuzu yaptık.

-Sulh hukuk mahkemesinin yasaya uygun davranarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu delege iradesini gözeterek olağanüstü kurultayın yapılması için üç kişi görevlendirmesi gerekmektedir.

-Dilekçemizin ekinde genel merkeze sunmuş olduğumuz imzaları, teslim belgesini, bütün evrakları mahkemeye de sunduk herhangi bir tereddüt yok açmamak adına. Ondan sonra yapılması gereken şey mahkemenin kararına göre hızlıca Cumhuriyet Halk Partisi delege iradesinin tecelli edebilmesi için kurultaya gidilmesidir."

-Bir yargılama aşaması değildir bu. Yani evrak üzerinden verilebilecek bir karardır. Tedbir de verebilir esastan da verebilir. Bir yargılamayı gerektirmez. Dolayısıyla verilmesi gerekir. Kişiler hukukudur, dernekler hukukuna ilişkin olduğu için adli yargı, adli tatil içerisinde de görülmesinin önünde hiçbir engel yoktur.

-Yasal engel hiçbir şekilde yoktur.

-Bir eşiğin aşıldığını söyleyebiliriz. Yargıtay da bu duruma hızlıca müdahale edebilir. Yargıtay dosyayı incelemedik diyebilir, ancak artık ülkede 21 Mayıs'tan bu tarafa yaşanan bu hukuksuzluğu sona erdirmek için Ankara'daki ilgili hukuk mahkemesinin önünde de bir opsiyon vardır ve bu opsiyonu hukuk çerçevesi içerisinde hukuka uygun bir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyor ve düşünüyoruz.

-Çünkü bugün bu hukuk bize lazımsa, muhalefet partilerine lazımsa yarın bu ülkede yaşayan yurttaşların hepsine, 86 milyona da bu hukuk lazım. Dolayısıyla ayarları bozmamak lazım. Kanun çok açık bir şekilde bu kurultayın yapılmasını mahkeme eliyle yapılmasını şart koşmuştur. O yüzden ilgili mahkemenin de bu kurultayın yapılması için hızlıca karar vermesi gerektiğini bekliyoruz."

"SADECE KURULTAY YAPMAK ÜZERE GÖREV YAPIYOR"

CHP'li Zeynel Emre, dün yaptığı açıklamada, "Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz, 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor" ifadelerini kullanmıştı.





