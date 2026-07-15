Son dakika | Özgür Özel yeni parti için net konuştu: Adı ne olacak ne zaman kurulacak?

CHP lideri Özgür Özel 15 Temmuz nedeniyle Meclis'te katılacağı program öncesinde çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. SZC TV yayınında konuşan Özel, yeni partinin atılacak bütün hukuki adımların ardından netliğe kavuşacağını; somut adımın Temmuz sonu Ağustos başı gibi atılacağını kaydetti.

"MYK'YI TOPLAYIP KARAR VERECEĞİZ"

Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta, 10 gün, 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. İl başkanlarıyla, bu atanmış kayyumcularla değil, seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım, parti meclisimizle konuşacağız.

"EŞ ZAMANLI BİRKAÇ İŞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Ona göre koordineli, eş zamanlı birkaç işi birlikte zaten yürütüyoruz. Yani şunu da söyleyeyim: Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı o zaman da anlatmıştım bir hazırda parti lazım baskın seçim olursa seçime girmek için, görüşmeler falan yapıldı o konudaki hazırlıklar yapılıyor.

"TÜZÜK YAZILIYOR: TEMMUZ BİTİMİ AĞUSTOS BAŞI RESMİ ADIM ATILIR"

Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor, birtakım hazırlıklar falan yapılıyor, onunla ilgili ama temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.

YENİ PARTİ İSMİ: ŞİMDİLİK ÖYLE DİYELİM

Özel yeni partinin ismi için de şu anda logo çalışmalarının sürdüğünü, ismine de şimdilik yeni parti denebileceğini kaydetti.

"Çok isim dolaşıyor. Millet belirliyor, ben henüz belirlemedim ama... isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo da çalışılıyor. "Şimdilik yeni parti diyelim""

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASINA İLK TEPKİ

Özel, dün tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner için verdiği ilk tepkide şu ifadeleri kullandı:

Şunu söylemem lazım: Hüseyin Can Güner siyasi bir operasyonun Ankara ayağının ilk adımıdır maalesef. Hüseyin Can Güner özel seçilmiş bir isimdir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yıllardır evladı gibi yanında olan, Özgür Özel'in yıllardır avukatlığını yapmış olan, Özgür Özel'in güvendiği, inandığı, 16 yaşından beri partiye gelip giden, 18 yaşından beri parti üyesi olan, efendim işte gençlik kolları başkanlığından ilçe yöneticiliğine, belediye başkanlığına kadar kritik görevleri üstlenen hem Özgür Özel'in canını yakacak hem Özgür Özel'e mesaj olacak hem de Ankara'da felaketin ilk adımının atıldığıyla ilgili korkuyu Ankara'ya yayacak, mesajı Ankara'ya yayacak, bundan siyasi menfaatler umacak bir adımdır. O yüzden tek üzüntüm şu, Hüseyin'le her konuştuğumda biz birbirimizin her şeyine kefiliz. Hüseyin'in hiçbir yanlışın herhangi bir yerinde bizi utandıracak herhangi bir şeyin herhangi bir noktasında olmadığını biliyorduk.

KILIÇAROĞLU'NUN 'KUŞKULARIM VARDI' AÇIKLAMASINA: ÇOK AYIPLADIM

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Güner'in tutuklanmasının ardından neden sessiz kaldığına dair sorulan soruya 'kuşkularım vardı' demişti. Özel'e bu da soruldu. 'Çok ayıpladım' diyen Özel şöyle devam etti:

Çok içimi yaktı. Bir de Hüseyin Can Çankaya Belediye Başkanıyken Sayın Kılıçdaroğlu defalarca kendisine arar konuşur, birtakım istekler, talepler, vatandaşın talebi kendisine doğal olarak önceki bir genel başkan olarak telefonlar geliyor, istekler geliyor, belki şikayetler geliyor, onları söyleyen Hüseyin Can Güner'in hiç saygıda kusur etmediği, Hüseyin Can'ın hikayesini bilen Hüseyin Can çocukluğunda yetim kalmış bir infaz koruma memuru annenin, annesi hala Ayaş Kadın Cezaevi'nde gardiyan, infaz koruma memuru Hüseyin Can'ın. Halen, 33 yıldır o işi yapıyor.

Hüseyin Can annesinin Adalet Bakanlığı'ndan aldığı infaz koruma memuru maaşıyla büyümüş, Adalet Bakanlığı lojmanlarında, personel lojmanlarında büyümüş bir çocuk. Hüseyin Can'da en ufak bir leke olmadığını, onda şüphe duyulacak hiçbir şey olmadığını en iyi bilmesi gerekenlerden bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu.

Öyle sorunun karşısında takılıp da, çünkü ne çıkıyor oraya? Bir şey çıkıyor ortaya. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, örnek Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapıldığında Özgür Özel'in ne yaptığı belli. Gidiyor, büyük bir mücadele başlatıyor, o günden bugüne durmuyor. Kendi hedef oluyor, ailesi hedef oluyor, saldırıyor vuruyor, çocuklarının, eşinin adresleri ilan ediliyor, en yakınlarına saldırılıyor, gözaltılar oluyor, bilmem ne oluyor, dokunulmazlıkla tehdit ediliyor, 54 fezleke geliyor,

Özgür Özel belediye başkanlarını yalnız bırakmıyor, arkadaşlarını yalnız bırakmıyor değil mi? Hikaye o, seçilmiş Özgür Özel. Şimdi bakıyorlar, 'Siz ne yaptınız?' Operasyon oldu belediye, Ankara'nın kalbine, 'Niye bir açıklamanız olmadı?' sorusuna, böyle bir uzun sessizlikten sonra 'Şüphelerim var' lafı hiç yakışmadı, içimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NUN "FETÖCÜ YOUTUBERLER ONU DESTEKLİYOR" SÖZLERİNE YANIT

Kılıçdaroğlu katıldığı son TV yayınında yurt dışındaki FETÖ'cü youtuberların çektikleri videolarda Özel'e destek verdiğini ifade etmesine yönelik sorulan soruya Özel'den sert yanıt geldi. Özel'in cevabı şu şekilde oldu:

"BİR KERE BUNA KALKIŞTI CEVABI BALYOZ MAĞDURLARINDAN ALDI"

Kemal Bey buna bir kere kalkıştı. Bayramlaşmada o topladıkları kalabalığa hitap ederken, orada bir FETÖ iması yaptı. Cevabı Balyoz mağduru, içeride yıllarca yatmış, Askeri Casusluk mağduru, Ergenekon mağduru, o günlerde her ihtiyaç duyduklarında yanlarında Özgür Özel’i, Veli Ağbaba’yı, Nurettin Demir’i, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konudaki Cezaevi Komisyonu üyelerini, Siyasi Davaları Takip Komisyonu üyelerini görenler, o günlerde işte Ali Tatar’ın kardeşi Sevgili Ahmet Tatar’ın başkanı olduğu Kumpas-Der, kumpaslara karşı kurulmuş olan Kumpas-Der’den, dönemin Genelkurmay Başkanından ve bütün FETÖ mağdurlarından aldılar.

"YILLARCA KEMAL BEY’E BU SUÇLAMAYI AK PARTİ YÖNELTİYORDU"

Ona bakarsan şimdi YouTuber’ların hepsi, YouTube’da yayın yapanların hepsi Kemal Bey’in karşısında. Bunların yüzde 99’u normal bağımsızken, içlerinde yüzde 1 tane, yüzde 2 tane yurt dışından yayın yapan YouTuber varsa, o da öyle bir değerlendirme yapmışsa, bu bana destekle ve benimle ilişkiyle olacak diye bir şey olabilir mi? Ona bakarsanız yıllarca Kemal Bey’e bu suçlamayı AK Parti yöneltiyordu.

"YILLARCA KENDİSİNE YAPILAN BU İTHAMI DÖNDÜRÜP BANA MI YAPACAKMIŞ?"

‘Yurt dışındaki FETÖ’cü YouTuberlar iktidara karşı, muhalefeti desteklemeye kalkıyorlar. Kemal Bey’i destekliyorlar’ diyorlardı, ‘Bunlar FETÖ’cü’ diye. Şimdi Kemal Bey yıllarca kendisine yapılan bu ithamı döndürüp bana mı yapacakmış? Olacak şey mi? Ben bu bahçede ‘Kemal Bey’i FETÖ’cüler destekliyor, yurt dışından YouTuberlar destekliyor’ iddialarına cevap vermekle geçti benim ömrüm.

"BU ATTIKLARI ÇAMUR YAPIŞMAZ"

Çok net bir şey söyleyeyim. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk‘ta dimdik duran, buna karşı sekiz tane kitap yazan bizim ekibimiz, bunun üç tanesi Cumhuriyet Yayınları’ndan ISBN numarası olan kitaplar. Darbe gecesi burada net duran, darbeden sonraki süreçte de her fırsatta FETÖ’cülerin hedefi olan, FETÖ’cülerin saldırısına uğrayan birisine bu attıkları çamur yapışmaz.

"BİZ TEFLONUZ, BİZDE DURMAZ"

O konuda biz teflonuz, bizde durmaz. Üstünde duran varsa kendisini sorgulayacak. Üstüne yapışan varsa kendini sorgulayacak. Bize yapışmaz. Benim bu FETÖ meselesi ile ilgili devrin Genelkurmay Başkanı bana dava açtı. O güne kadar açılmış en büyük tazminat davasıydı. Düşünün, bundan herhalde yedi yıl önce 500 bin liralık dava. Davayı biz nasıl kazandık biliyor musunuz? ‘Senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmiyorlar, ölenler hakkını helal etmeden öldüler’ dediğim kişiye karşı o kişinin yaşayan 254 silah arkadaşı ‘Özgür Özel lehine tanıklık yapıyoruz’ dilekçesi verdi. O yüzden ‘Sen FETÖ’nün önünü açan adamsın’ dediğimde, atamalarla FETÖ’nün önünü nasıl açtığı konusunda bana şahitlik edecek 254 tane amiral, general, albay vardı. O yüzden bu laf bana yapışmaz. Ama bu lafın yapıştıkları varsa kendilerini sorgulayacaklar.”