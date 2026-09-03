Son dakika | Özgür Özel memleketi Manisa'da sahada

Gazetecilerin meclis ve çözüm adımlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan YENİ Parti Lideri Özgür Özel, iktidarın mecliste üreticinin sesine kulak tıkadığını belirterek partisinin tarım vizyonunu ilan etti. Çiftçi borçlarının faizlerini bir defaya mahsus sileceklerini ve ana parayı 3 yıla yayacaklarını duyuran Özel; can suyu kredisi, alım garantili üretim ve kapatılan Devlet Planlama Teşkilatı'nın yerine Türkiye Planlama Teşkilatı'nın kurulacağını açıkladı.

“MECLİSTE SÖYLENENİ YAPMIYORLAR, YENİ PARTİ İKTİDARINDA ÇÖZECEĞİZ”

Hacıhaliller'de basın mensuplarının "Çiftçilerin sorunlarına kalıcı çözüm getirmek için Meclis'e çözüm önerisinde bulunuyor musunuz, somut adımlar atılıyor mu?" sorusu üzerine Özel, mevcut meclis aritmetiğindeki tıkanıklığa işaret etti:

“Mecliste söylenen hiçbir şeyi yapmıyorlar arkadaşlar. Onun için YENİ Parti iktidar olacak, kendisi yapacak. Bu çiftçilerin en büyük sıkıntısı borçlar. Banka borçlarının faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Tarım Kredi, yani çiftçinin kullandığı nerede kredi varsa faizini bir kereye mahsus sileceğiz, ana parayı da 3 yıla böleceğiz. İşin içinden çıkılamayan durumlar için çiftçilere ikinci bir şans kredisi vereceğiz. Durumu hepten tükenmiş olanlara can suyu kredisi sağlayacağız.”

“PATRONA OTOYOL VE ŞEHİR HASTANESİ GARANTİSİ VAR, ÇİFTÇİYE ALIM GARANTİSİ YOK!”

Tarımsal üretimde devlet güvencesinin kaldırılmasını eleştiren Özel, kamunun kaynak dağıtımındaki çelişkiyi şu sözlerle ifade etti:

“Düzenleyici ve denetleyici kurumların, bilhassa üretici kooperatiflerinin güçlenmesini sağlayacağız. TARİŞ gibi çiftçinin ortak olduğu yapıları yeniden güçlü, piyasa yapıcı hale getireceğiz. Ve en önemlisi garantili üretim: Buna en uygun ürünlerden bir tanesi üzümdür; alım garantili üretim modeli kuracağız. Bugün otoyol yaptırıyorlar patronlara geçiş garantisi var; şehir hastanesi yapıyorlar hasta garantisi var; havalimanı yapıyorlar uçuş garantisi var; tünel yapıyorlar geçiş garantisi var. Bu arkadaşların hiçbir garantisi yok! Bizim iktidarımızda bir kişi bir ürünü yetiştirdiğinde devlet tarafından alım garantisi olduğunu bilecek.”

“TÜRKİYE'DE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 35, AVRUPA ORTALAMASI YÜZDE 2.4”

Türkiye'nin iki büyük beka sorununun gıda enflasyonu ve genç çiftçilerin toprağı terk etmesi olduğunu belirten Özel, planlama eksikliğine dikkat çekti:

“Türkiye'de gıda enflasyonu dünyadaki en yüksek 5. ülke seviyesinde. Sayıyorum: Ukrayna bombardıman altında, İran bombardıman altında, Venezuela başkanı kaçırıldı, bir de Güney Sudan iç savaşta. Ardından en yüksek gıda enflasyonu yüzde 35 ile bizde. Avrupa'da yıllık gıda enflasyonu ortalaması yüzde 2.4. Adamlar bizim ürettiğimizle karınlarını doyuracak, onlarda yüzde 2.5, bizde yüzde 35. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, bu plansızlık ondan kaynaklanıyor. Türkiye Planlama Teşkilatı'nı kuracağız.”

“ÇİFTÇİNİN YAŞ ORTALAMASI 37'DEN 57'YE ÇIKTI”

Gençlerin tarımdan kopuşuna ve kırsaldaki demografik yaşlanmaya vurgu yapan Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

“AK Parti iktidara gelmeden önce çiftçilerin yaş ortalaması 37'ydi, şu anda 57. Çiftçileri 20 yaş yaşlandırdılar. Genç çiftçilere sorulduğunda 3 kişiden 2'si 'Asgari ücretle iş bulursam giderim, bu işi yapmam' diyor. Yarın bu insanlar yaşlandığında tarlaya, bağa bakacak genç kalmazsa bu yükü kim kaldıracak? Bu meselelere güçlü destek verilmesi şart. YENİ Parti'nin en güçlü kası tarım politikalarıdır. Pamuk tarlasında yetişmiş, üzüm bağının arasında büyümüş bir genel başkan olarak bu sorunu biz çözeriz.”