Son dakika | Özgür Özel Gaziantep'e gelir gelmez mesajını verdi: CHP'yi atanmışlar değil seçilmişler yönetmeli

CHP lideri Özgür Özel, Güneydoğu turunun ikinci ayağında gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Diyarbakır'dan Gaziantep'e gelerek vatandaşlarla buluştu.

ÖZGÜR ÖZEL GAZİANTEP'E GELİR GELMEZ MESAJINI VERDİ

Nizip'ten aracıyla geçerken uğradığı akaryakıt istasyonunda kendisini karşılayan vatandaşlarla kısa bir miting yapan Özgür Özel, mutlak butlan yönetimine mesajını verdi.

CHP'yi atama ile gelen yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayan Özel, "Esas olan CHP'dir. Ülkeyi kurmuş, ülkeye sandığı getirmiştir. Bu yüzden aslolan CHP'yi atanmışlar değil seçilmişler yönetmesidir." dedi.

Özgür Özel'in konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Gaziantep programımızda Nizip'ten geçiyoruz. Koştunuz geldiniz. Böyle bir gelenek oldu. Türkiye'nin dört bir yanında benzin istasyonlarında miting yapıyoruz. Sevginiz için hepinize teşekkür ediyorum.

Gün boyunca iş dünyasıyla, emekçilerle, fıstık üreticisi çiftçilerimizle, esnafımızla Gaziantep'in insanlarıyla programımız var.

Karşılamada güzel sözler, üzüntülü, öfkeli sözler söyleniyor. Ne yapacaksak birlikte, sizin rızanızla, sizi yalnız bırakmayarak yapacağız. Söz veriyorum.

Esas olan CHP'dir. Ülkeyi kurmuş, ülkeye sandığı getirmiştir. Bu yüzden aslolan CHP'yi atanmışlar değil seçilmişler yönetmesidir.

Kim ne yaptıysa o da millet de ne yaptığını biliyor. Çocukluktan beri bu parti için alın teri akıtanlarla seçilmeden yönetmeye çalışanları bir kefeye koymayacağız. Kurultay salonlarında mücadele ettiğimiz ama anahtar listede oy isteyenlerin seçilmeden bir yere oturup il ve ilçe yönetimi atamaya çalıştıklarını biliyoruz. Partide olmayanlara makam vermeye çalıştıklarını biliyorum.

CHP içinde mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Ama işgal tehlikeli bir noktaya gelirse kimseye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini kimseye düşürtmem. Birinci parti yaptığım, Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandığımız partiyi batırtmam. Bir çare buluruz hep birlikte.

Biz kazanan, iktidara yürüyen CHP'yiz. Kaybedeceklerle değil sizlerle, kazanacak olanlarla yürüyeceğiz. Kimse moralini bozmasın. Sizin bu heyecanınızla iktidara yürüyeceğiz arkadaşlar."