Özel, Cemil Tugay'la yaptığı istifa görüşmesinin tüm detaylarını açıkladı: Rızam olmadığını söyledim

Butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'na tepki olarak CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın Özel ile görüşme yaptığı, bu görüşmede Özel'in kendisine, "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" dediği iddia edilmişti.

ÖZEL O İDDİAYI REDDETTİ: RIZAM OLMADIĞINI SÖYLEDİM

Nefes'ten Mahir Kılıç'ın haberinin ardından İsmail Saymaz, Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin kullandığı iddia edilen sözleri için Özel ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz'ın aktardıklarına göre Özel "Eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor" ifadelerini kullanmadığını söyledi.

Özel, Tugay ile istifasının ardından yaptığı telefon görüşmesinde bu kararına rızası olmadığını sadece konuşmanın sonunda "Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun" dediğini söyledi.

"GÖRÜŞÜM GERİ DÖNMESİ YOLUNDADIR"

Özel, Cemil Tugay'ın istifası için rızasının olmadığını belirtmesinin yanı sıra, "Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir" şeklinde değerlendirme yaptı.

İsmail Saymaz, Özel ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifasından sonra Özgür Özel tarafından kendisine “Eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor” denildiği iddiasını Özel’e sordum.

Özel, bu iddiayı reddetti ve şöyle dedi:

“Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.”"

NE OLMUŞTU?

Butlan kararının ardından CHP'ye geri getirilen Kılıçdaroğlu, İzmir İl Başkanı'nı görevden alınca kentin belediye başkanı Cemil Tugay tepki olarak partisinden istifa etmiş, Özel'in yeni bir parti kurması halinde oraya geçiş yapacağını aktarmıştı.

Bugün Nefes gazetesinde yer alan habere göre Tugay, istifa kararının ardından Özel ile görüşme yaptı ve burada Özel tarafından kendisine, "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" ifadeleri sarf edildi.

Tugay'ın bu sözlerinin yanı sıra Özel ve ekibinin yeni bir parti kuracağını ve kendisinin de orada olacağını söylediği aktarılmıştı.