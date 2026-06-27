Son dakika | Özel sektör öğretmenleri açlık grevini sonlandırdı

Ankara'da 13 gündür açlık grevini sürdüren özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, açlık grevini sonlandırdı.

Öğretmenler açıklamada, "Kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen ve sanatçı dostlarımızın çağrısına karşılık vererek Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz, illerde farklı biçimlerde, büyük bir motivasyon ve enerjiyle devam edecektir" sözlerini kullandı.

ÖĞRETMENLER NEDEN AÇLIK GREVİNE GİRMİŞTİ?

Öğretmenlerin eğitim nöbeti, 26 Mayıs'ta Ankara’daki sert polis müdahalesinin ardından çeşitli kentlere yayıldı.

Özel sektör öğretmenleri, kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı almalarını güvence altına alan “taban maaş” düzenlemesinin geri gelmesini talep ediyordu. Öğretmenlerin belirttiğine göre Türkiye’deki birçok özel eğitim kurumunda çalışan öğretmen asgari ücret veya asgari ücrete ek küçük ücretlerle maaş aldı.

Yaklaşık 1 milyon liralık yıllık ücretler talep eden özel okullar, öğrencilere çeşitli şekillerde masraflar çıkarırken bu ödemeleri öğretmen maaşlarına yansıtmadı. Öğretmenler tüm zamlara rağmen asgari ücret almaya devam etti.