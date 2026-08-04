Ölüdeniz'de can pazarı! Tur teknesi su aldı yolcular kayalıklara sığındı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ölüdeniz açıklarında seyreden bir tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denizin ortasında su almaya başladı. Teknenin hızla su dolması üzerine teknede bulunan yolcular büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

CAN YELEKLERİNİ GİYİP KAYALIKLARA YÜZDÜLER

Tekne içerisinde bulunan yolcular, hemen can yeleklerini giyerek güvenlik önlemi aldı. Teknede kalmanın riskli hale gelmesi üzerine vatandaşlar, denizin ortasındaki kayalıklara doğru yüzmeye başladı. Kayalıklara tırmanarak sudan çıkan yolcular, çaresizce kurtarılacakları anı beklemeye başladı.

MAHSUR KALANLARIN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VARDI

Ölüdeniz'in ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan onlarca kişinin arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından çevredeki diğer tur tekneleri hızla mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Ekiplerin gelmesini beklemeyen bazı yolcular, can yelekleriyle yüzerek yardıma gelen bu teknelere ulaşmayı başardı.

Çevredeki tekneler ve vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, onlarca yolcunun can yelekleriyle kayalıkların üzerinde toplandığı görülürken, olay yerinde çekilen videoda bir vatandaşın "Şimdi geldik yardıma... Herkes toplanmış durumda" ifadelerini kullandığı duyuldu.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TAHLİYEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İhbar üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan ve yardım bekleyen vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda güvenli bir şekilde kurtarılarak karaya çıkarıldı.