Son Dakika | Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğindeki işlemlerin ardından şüpheliler hakkında karar verildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLENLER

Sulh ceza hakimliği, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına hükmetti. Bu kararla birlikte 9 şüpheli cezaevine gönderildi.

1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Hakimlik, şüphelilerden Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Güner, belirlenen şartlar çerçevesinde serbest kalırken, yargı süreci devam edecek.

NE OLMUŞTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütmüştü. Soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına dayanıyor. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

(AA)