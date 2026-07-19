Son dakika | Oğuzhan Uğur ifade veriyor

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Uğur'un ifadesinin alınmasına başlandı.

Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, 3 gündür nezarette bekletilen Uğur’un ifade işlemleri 13.00 itibariyle başladı. Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu BABALA TV’nin hesabına yüklü miktarda yurt dışından döviz gönderildiği ve bu işlemlerin şüpheli bulunduğu iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında AHBAP çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlıklar alanında faaliyet gösteren 1 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.