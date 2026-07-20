Son Dakika | Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur ile 10 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

OĞUZHAN UĞUR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oğuzhan Uğur ve beraberindekiler, sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Uğur, herhangi bir dernekle herhangi bir bağlantısı bulunmadığını söylemişti.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Haluk Levent dışında dernekten kimseyi tanımadığını ifade eden Uğur, hatırladığı kadarıyla 2018 yılında İzmir'de düzenlenen orman yangınları yararına organizasyonda ücret almadan sahneye çıktığını, bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadığını söyledi.

Haluk Levent ile ilişkisine de değinen Uğur, 2023 yılından bu yana fiziksel olarak bir araya gelmediklerini belirterek şunları söyledi:

"Ahbap Derneğine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Zira ben hiçbir dernekle ve Haluk Levent ile bağlantımız olmadığı için medyadaki haberlerden ileri bilgimiz olmamıştır. Ahbap Derneği ile herhangi bir bağım olmaması sebebiyle yapılan bağış paralarının nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değildir"