Gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde 5 yaşındaki Miraç Kazan'dan haber alamayan babası Ramazan Kazan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek oğlunun kayıp olduğunu ihbar etti. Babasının kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cesedine ulaşıldı.

KAYIP İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çocuğun bulunabilmesi için çevrede geniş çaplı tarama gerçekleştirdi.

CESET GÜBRE ÇUKURUNDA BULUNDU

Aydınlar Mahallesi'nde arama yapan jandarma ekipleri, bir evin gübre çukurunda küçük çocuğun cansız bedenini tespit etti. Çevreli beldesine ait iş makinesiyle gübre çukurundan çıkarılan Miraç Kazan'ın cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)