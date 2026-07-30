Son Dakika | Öğrenci affı düzenlemesinin ilk 13 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 13 maddesi kabul edildi. Düzenleme, yükseköğretimde öğrenci affı, öğretim üyelerinin çalışma koşulları ve disiplin cezalarına ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERE EK SINAV HAKKI

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav hakkı verilecek. Uygulamalı eğitimini tamamlamamış öğrencilere de eksik eğitimlerini tamamlama imkanı tanınacak.

YÖK DENETLEME KURULU ÜYELERİNE TERFİ AVANTAJI

Kabul edilen maddelere göre, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin kurulda geçirdikleri süreler, tabi oldukları özel kanun hükümlerine göre fiilen mesleklerinde geçirilmiş sayılacak ve terfi ile birinci sınıf olma sürelerinin hesabında dikkate alınacak. Üyelerin yaş haddinde, üye seçilmeden önceki kadronun yaş haddi esas alınacak.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE 75 YAŞINA KADAR SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA

Öğretim üyelerinden yaş haddini dolduran ancak görevlerinde kalmalarında fayda görülenler, yükseköğretim kurumunun görüşü ve YÖK'ün kararıyla 75 yaşını geçmemek üzere ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Sözleşmeli öğretim üyesi sayısını sınırlandırmaya YÖK yetkili olacak.

ULUSLARARASI İZİN VE UYGULAMA BİRLİĞİ

Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki yükseköğretim kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve özlük hakları saklı kalmak üzere aylıklı izin verilebilecek. Yaş haddinden sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışanların kadrolu dönemdeki özlük hakları sözleşmeli statüde de devam edecek.

İNTİHAL VE SAHTECİLİĞE MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI

Başkaları tarafından üretilmiş yayın ve çalışmaları kendi emeği gibi gösterenlerin yanı sıra bu fiillere aracılık edenlere de meslekten çıkarma cezası uygulanacak. Düzenleme, akademik etik ihlallerine karşı caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

(AA)