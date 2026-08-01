Son Dakika | Numan Kurtulmuş'tan süreç açıklaması! Çerçeve yasa için tarih verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı sürecine ilişkin uzun süredir gündemde olan yasal düzenlemenin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Kurtulmuş, teklifin siyasi partilerin ortak çalışmasıyla hazırlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrının ardından başlayan süreçte gözler, hukuki zemini oluşturması beklenen çerçeve yasaya çevrilmişti. Meclis'in tatile girmeden önce düzenlemeyi gündemine alması bekleniyor.

ÇERÇEVE YASA SÜRECE HUKUKİ ZEMİN OLUŞTURACAK

Kurtulmuş'un açıklamalarına göre hazırlanacak düzenleme, örgütün silah bırakmasının ve "münfesih" hale geldiğinin tespit edilmesine ilişkin mekanizmayı tanımlayacak. Düzenlemenin geçici ve müstakil bir yasa niteliğinde olacağını vurgulayan Kurtulmuş, bunun herhangi bir genel af veya kişiye özel af anlamına gelmeyeceğinin altını çizmişti.

Kurtulmuş daha önce yaptığı değerlendirmede, temel çerçevede siyasi partiler arasında anlayış birliği bulunduğunu ifade ederek, yasanın Meclis tatile girmeden yasalaşmasını umut ettiklerini söylemişti.

DEM PARTİ: UZLAŞI KRİTİK ÖNEMDE

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise dün yaptığı açıklamada, çerçeve yasa hazırlıkları kapsamında bazı görüş ayrılıklarının bulunduğunu ancak istişarelerin sürdüğünü belirtti. Meclis'in 6 Ağustos'a kadar çalışacağını hatırlatan Doğan, "Önümüzdeki günler, saatler kritik" ifadelerini kullandı.

Doğan, hukuki belirsizliklerin giderilmesinin önemine dikkat çekerek, hazırlanacak düzenlemenin ileride yapılacak diğer yasal değişikliklerin de temel dayanağını oluşturacağını söyledi. Yasanın kapsamı, dili ve hazırlanış biçiminde en geniş siyasi uzlaşının sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Doğan, güçlü bir hukuki zeminin toplumsal güven açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Yeni düzenlemenin gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması halinde, teklifin komisyon süreci ve Genel Kurul görüşmeleriyle birlikte Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.