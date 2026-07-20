Son Dakika | Numan Kurtulmuş yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın bir araya gelecek. Görüşme, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamında saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, çerçeve yasanın geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi amacıyla siyasi aktörlerle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda Kurtulmuş, yarın ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Bahçeli ile yapılacak görüşmenin ardından DEM Parti'ye geçecek olan Kurtulmuş, burada da yasa taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Siyasi temaslarını hafta boyunca sürdürecek olan Kurtulmuş'un, çarşamba günü de AKP'yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Ziyaretlerde, TBMM tatile girmeden önce Meclis gündemine getirilmesi planlanan çerçeve yasa taslağına ilişkin destek ve uzlaşı arayışının ele alınacağı ifade ediliyor.