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Halk TV Türkiye Son Dakika │ NATO Zirvesi tutuklamalarında ikinci dalga

Son Dakika │ NATO Zirvesi tutuklamalarında ikinci dalga

Son dakika haberi... Perşembe günü 103 kişinin tutuklandığı NATO Zirvesi soruşturmasında 12 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 115'e yükseldi.

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Son Dakika │ NATO Zirvesi tutuklamalarında ikinci dalga

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik önlemlerinin yanısıra birçok yere operasyon da düzenlendi. Ankara'da 'NATO karşıtı olduğu' iddia edilen 200'ün üzerinde kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet işlemleri biten ve adliyeye sevk edilen 118 kişiden 103'ü tutuklanmıştı. NATO Zirvesi soruşturmasında 12 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 115'e yükseldi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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