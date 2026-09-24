Son dakika | Narin Güran davasında yeni gelişme: 99 hesaba erişim engeli
Son dakika haberi... Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran davasında, Yargıtay kararı aleyhine dezenformasyon yapıldığı gerekçesiyle 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
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Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında kritik bir gelişme yaşandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği cinayete ilişkin dava sürecinde, sosyal medyadaki paylaşımlar yargının gündemine taşındı.
99 SOSYAL MEDYA HESABINA YAPTIRIM
Soruşturma ve kovuşturma sürecine paralel olarak adli merciler, internet ortamındaki içerikleri incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından 99 ayrı sosyal medya hesabı hakkında doğrudan erişim engeli kararı verildi.
RESMİ GEREKÇE: YARGITAY KARARI ALEYHİNE DEZENFORMASYON
Uygulanan erişim engelinin gerekçesi dosyaya yansıdı. Kararın, söz konusu sosyal medya hesaplarının Yargıtay'ın kesinleşmiş yargı kararına rağmen, bu karar aleyhinde dezenformasyon faaliyetinde bulundukları tespiti üzerine alındığı bildirildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi