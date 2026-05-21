Son Dakika | 'Mutlak butlan' sonrası Gürsel Tekin'in kayyumluğu da düştü

Son dakika haberi... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında iptal kararı vermesiyle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyum' olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de sona erdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla, Özgür Özel'in Genel Başkanlığa seçildiği 38. CHP Olağan Kurultayı iptal edildi.

Mahkemenin kararı UYAP'a yüklemesinin ardından, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine iade edildi.

GÜRSEL TEKİN'İN KAYYUMLUĞU SONA ERDİ

Bu kararla birlikte, daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici kurul başkanı (kayyum) olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla son buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un getirilmesine hükmetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
