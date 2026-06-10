Son dakika | Mustafa Bozbey hakkında iddianame hazırlandı: 402 yıla kadar hapsi isteniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 862 sayfalık iddianame, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları yer alıyor. Dosya kapsamında 37 kişinin tutukluluk hali devam ediyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN YAPI VE İŞLEYİŞ İDDİALARI

Hazırlanan metinde, Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem "liderliğinde" faaliyet gösterdiği belirtilen iki ayrı yapının işleyişine dair iddialara yer verildi. İddianamede, dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından bir yapı kurulduğu, kamu gücünün kullanıldığı ve elde edilen gelirlerin aklanması süreçlerinde aile bireylerinin aktif rol aldığı ifade edildi. Ayrıca, bu yapı içinde yer alan diğer kişilere kanuna aykırı talimatlar verildiği ve inşaat ruhsatlarında imzası bulunan kişilerin bu talimatları uyguladığı belirtildi.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından düzenlenen uzmanlık raporlarına atıf yapılan iddianamede, bahsi geçen projelere ait hem yapı ruhsatlarında hem de yapı kullanım izinlerinde kanuna aykırılıklar tespit edildiği kaydedildi.

"TEK İMZA" VE İMAR UYGULAMALARI

İddianamede, Mustafa Bozbey'in 2009 yılından itibaren belediyelerde mevzuatta yeri olmamasına rağmen "koordinatör başkan yardımcısı" ünvanı oluşturduğu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince kullanılması gereken yetkileri dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e devrettiği belirtildi.

Bu devirle birlikte Erdem'e "tek imza" şeklinde tabir edilen bir yetki verildiği, bu yetki kullanılarak İmar Kanunu ve mevzuata aykırı şekilde firma sahiplerinden elde edilen bedeller karşılığında projelerin ruhsatlarının onaylandığı iddia edildi. Usulsüz emsal artışları karşılığında inşaat firması sahiplerinden ekonomik kazanç sağlandığı ifadeleri iddianamede yer buldu.

FİNANSAL TRANSFERLER VE ŞİRKET HAREKETLERİ

Kişilerin hiyerarşik yetkinin dışına çıkarak yönetmeliklere aykırı talimatlar verdiği belirtilen metinde, üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu tespiti yer aldı. İddianamede finansal hareketlere ilişkin şu detaylara dikkat çekildi:

- Kurulan firmalara "hayatın olağan akışına ters" taşınmaz geçişleri olduğu, suç örgütü bünyesinde elde edildiği belirtilen gelirlerin paravan firmalar üzerinden gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi. Turgay Erdem'in, emsal artışları karşılığında müteahhit firmalardan gayrimenkul istediği, bu devirlerin satış gibi gösterilmesine rağmen MASAK raporunda tapu devirlerinde herhangi bir hesap hareketine rastlanılmadığı belirtildi.

- İnşaat projelerinin mimari çizimlerinin talimatlarla İldam Aydın Bozbey'e ait "TİBA Mimarlık" işletmesine yaptırıldığı, çizimler için rayiç bedelden fazla ücret alınarak gelirlerin aklandığı öne sürüldü. Turgay Erdem'in de bu firmada daha önce ortaklığı bulunduğu kaydedildi.

- Mustafa Bozbey'in 2021 yılında Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasında çalıştığı, eşi Seden Bozbey'in yönetim kurulu başkanı olduğu Fide Eğitim Kurumları AŞ ile SERES Gayrimenkul arasında "Fide AŞ Borç" adı altında para transferleri olduğu tespitine yer verildi.

- Mustafa Bozbey'in 1999 yılında kurduğu NİLVAK adlı vakfa para gönderildiği belirtilirken, transfer tarihlerinde Bozbey'in belediye başkanı, eşi Seden Bozbey'in ise NİLVAK yönetim kurulu başkanı olduğu aktarıldı.

- Ayrıca, Turgay Erdem'in elden teslim aldığı bedelleri yapıda yer alan diğer kişiler arasında paylaştırdığı ve nakit para trafiğinin kendisi üzerinden sağlandığı iddia edildi. Emin A. isimli kişiye NİLBEL isimli kamu iştirak şirketi üzerinden usule aykırı olarak bir iş yeri kiralandığı ve bu işlemden dolayı bilirkişi raporuyla kamu zararı tespit edildiği ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR VE SORUŞTURMA TAKVİMİ

İddianamede yer alan 30 farklı olay kapsamında Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Turgay Erdem'in 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, dosyada yer alan diğer 61 kişi için de farklı oranlarda hapis cezaları istendi.

SÜRECİN GELİŞİMİ

- 31 Mart: Soruşturma kapsamında inşaat projelerindeki emsal artışları iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. Mustafa Bozbey, eşi S. Bozbey, kızı S.G., kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında yer aldığı 57 kişi gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından bir kişi serbest bırakıldı.

- 4 Nisan: Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 kişiden, Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

- 14 Ekim 2025: Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.

- Mevcut Durum: İlerleyen safhalarda toplam tutuklu sayısı 37'ye yükselirken, yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K. isimli kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.