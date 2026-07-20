Son Dakika | Mustafa Bozbey davasında arbede çıktı: Polis CHP'li vekilin geçişine izin vermedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk celsesi başladı.

Duruşma öncesinde adliye koridorlarında gerginlik yaşandı. Görevliler, mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda duruşma salonuna yalnızca sanık başına bir yakınının izleyici olarak alınacağını bildirdi.

MUSTAFA BOZBEY DAVASINDA ARBEDE ÇIKTI: POLİS CHP'Lİ VEKİLİN GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİ

Gazeteci Yaman Kaya'nın haberine göre, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti duruşma salonuna girmek istedi. Ancak polis ekipleri, oluşturulan bariyer nedeniyle geçişe izin vermedi.

Karara tepki gösteren Kayışoğlu, "Ne demek başkan bey? Milletvekilinin önüne geçip, adliyeye sokmamak var mı? Kanunsuz emir." ifadelerini kullandı. Yaşanan tartışma sırasında Kayışoğlu ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Uzun süren görüşmelerin ardından CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının izleyici olarak duruşmayı takip etmelerine izin verildi. Mahkeme heyetinin talimatı doğrultusunda çok sayıda gazeteci de duruşma salonuna alınmadı.

"KANUNSUZ EMRİ UYGULAMAYA ÇALIŞTILAR"

Polisin duruşma salonuna girişini engellediği CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerinin "kanunsuz bir emri uygulamaya çalıştıklarını" söyledi.

Altaca'nın adliyedeki videolu paylaşımında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ise "Hiçbir mahkemede görmediğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Anlamak mümkün değil. Belli ki bundan sonra yargılamalarda uygulanan yöntemler ağırlaşacak" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise "Türkiye'ye getirdikleri düzen ortada. İnanılır gibi değil. Kanuna aykırı bir emir bu. Alıştırmaya çalışıyorlar ama alışmayacağız" dedi.

Altaca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Bölge Adliyesi’ndeyiz! Halkın seçtiği milletvekillerini duruşma salonuna almadılar! Kanunsuz bir emri uygulamaya çalışıyorlar! Sarayın emirlerini uygulayanlardan zamanı geldiğinde kanuni yollarla hesap soracağız!"

NE OLMUŞTU?

İddianamede Mustafa Bozbey hakkında, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin çeşitli suçlamalar yöneltilirken, 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Toplam 63 sanığın yargılandığı davada, Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37 sanık tutuklu bulunuyor.

Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.