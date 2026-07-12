Son dakika | Muğla alevlere teslim! Orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Hamursuz Tepesi mevkisindeki orman ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede çalışmalar sürüyor. (AA)

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR?

Orman yangınları, hem doğal nedenler hem de insan kaynaklı ihmaller nedeniyle meydana geliyor. Uzmanlara göre yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar yangınlara yol açabilse de, yangınların büyük bölümü insan kaynaklı hatalardan kaynaklanıyor.

Söndürülmeden bırakılan sigara izmaritleri, kontrolsüz yakılan ateşler, anız yakılması, cam şişelerin güneş ışığını odaklaması ve elektrik hatlarındaki arızalar orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda küçük bir kıvılcım bile kısa sürede büyük bir yangına dönüşebiliyor.

Yetkililer, vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması, sigara izmaritlerini doğaya atmaması ve duman ya da alev gördüklerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlatıyor.