Son dakika | MSB'den Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına açıklama geldi

Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın olan ve uluslararası anlaşmalara göre silahlandırılmaması gereken adaların silahlandırılmasının ardından ilişkiler gerilmişti. MSB'den bugün yapılan açıklamada "Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

MSB, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürdüğünü ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkenin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğini ifade etti.

"GÖZ ARDI EDİLMESİNE GEREKÇE TEŞKİL ETMEZ"

GKRY'deki hava savunma sistemi için yapılan açıklamalarda KKTC için tehdit oluşturmadığı kaydedilmişti. MSB konu hakkında, "Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası’ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. GKRY’deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez." açıklamasını yaptı.

"TSK AKDENİZ'DE İCRA EDİLEN FAALİYET VE EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR"

Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz’in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir.

YUNANİSTAN, GKRY VE İSRAİL’İ BİRBİRİNE BAĞLAMASI PLANLANAN DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU

Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır.