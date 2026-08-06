Son dakika | MSB'den süreç mesajı: Her türlü tedbir alınmaya devam edilecek

İmralı süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasayı yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasal düzenlemenin Meclis gündemine taşınmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelede ulaşılan aşama ve sürecin stratejik boyutuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük başarı elde edilmiştir. Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir.

Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur."

"GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni süreçteki görev ve sorumluluklarını eksiksiz sürdüreceğini vurgulayarak kararlılık mesajı verdi.

"Gerekli her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" başlığı altında yapılan bilgilendirmede şu değerlendirme paylaşıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir."

"TAM HAREKÂT KABİLİYETİNE ULAŞILDI"

Öte yandan MSB, daha önce 2007-2011 yılları arasında Türkiye'de bulunan Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahı’nın, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3’üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İSKORA Kışlası’nda konuşlanacağını bildirdi.

Karargahın intikal ve konuşlanma sürecine dair MSB açıklamasında detaylar şu şekilde aktarıldı:

"Bu kapsamda; Kumanovo/Kuzey Makedonya’da konuşlu bulunan SEEBRIG Karargâhı 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında SEEBRIG Karargâhı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul’a taşınmış ve aynı tarihlerde SEEBRIG personeli de kademeli olarak İstanbul’a intikal etmiştir. Tugay Karargâhı 03 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da tam harekât kabiliyetine ulaşmıştır.

SEEBRIG Karargâhında 6 ülkeden (Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya) halihazırda 28 çekirdek personel (12 Türk / 16 yabancı) görev yapmaktadır."

DEVİR TESLİM VE TÖREN TAKVİMİ NETLEŞTİ

Bölgesel askeri iş birliği açısından kritik önem taşıyan karargahın resmi açılış ve tören takvimi de MSB tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan bilgilendirmeye göre; 27 Ağustos 2026 tarihinde SEEBRIG Karargâhı’nın Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27’nci Kuruluş Yıldönümü Törenleri İstanbul’da eş zamanlı olarak icra edilecek. Karargahın resmi olarak aktif hale getirilmesi ise 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gerçekleşecek.