Son dakika | MSB'den Miçotakis'e yanıt

Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 tedariki konusundaki açıklamalarının ardından müttefikler arasında iki farklı yaklaşımı ortaya çıkardı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu gelişmeyi "açık bir savaş tehdidi" gerekçesiyle endişeyle karşıladığını ilan ederken, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ise ABD'nin adımlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek müttefiklik ruhuna aykırı kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

"ÜLKEM HÂLÂ TÜRKİYE’NİN AÇIK BİR SAVAŞ TEHDİDİYLE KARŞIYARDIR"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 8 Temmuz 2026 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye'ye F-35' müjdesinden endişe duyduğunu ifade etti. NATO liderleri Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı için Beştepe'ye geldikten sonra açıklama yapan Miçotakis, 'Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini' iddia etti.

Miçotakis, basın açıklamasında bir gazetecinin "Türkiye'nin F-35 alma ihtimali hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Yunanistan Başbakanı "Bir ittifak, iyi komşuluk ilişkilerinin temel ilkesine dayandırılmalıdır. Ülkem hâlâ Türkiye’nin açık bir savaş tehdidiyle karşıyardır." dedi. Miçotakis, açıklamasının devamında "Tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalıdır. Bu sorunların işbirliği ruhu içinde çözülebileceğinden eminim" diye ekledi.

MSB’DEN MİÇOTAKİS’E REAKSİYON VE SÖYLEM UYARISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Yunanistan Başbakanı’nın açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı. Bakanlık, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, "Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ABD BAŞKANI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

MSB, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına ilişkin sorular üzerine ise Türkiye’nin NATO’nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak’ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti. ABD Başkanı’nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten MSB şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz."

Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nın yıldız bölümünde düzenlenen toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Karargahı'nın TSK’nın müşterek harekat kabiliyetini ve kurumsal bütünleşmesini yansıtan stratejik bir vizyon projesi olduğunu kaydetti. Aktürk, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilen 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağladığını belirterek, "Türkiye; güçlü ordusu, gelişen yerli ve millî savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla; krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT VERİLERİ

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin güncel verileri de paylaştı. Son bir hafta içerisinde 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, hudut hatlarında 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 316 şahsın yakalandığını bildirdi.

Aktürk'ün açıkladığı verilere göre, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 615’e, engellenen kişi sayısı ise 41 bin 129’a ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suriye Deyrizor’da ise Fırat Nehri üzerine kurulan 240 metre uzunluğundaki yüzer köprünün 10 Temmuz’da hizmete açılacağı belirtildi.

ENVANTERE GİREN SİSTEMLER VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

TSK envanterine giren yeni silah sistemleri hakkında bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca TB-3 SİHA, 7,62 mm Piyade Tüfeği (MPT-76), Silah Taşıyıcı Araç ile Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktardı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyetlerinin 13-17 Temmuz arasında ROKETSAN’da icra edileceği, yerli imkanlarla geliştirilen Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN’ın Arnavutluk’a ihracatı için 4 Temmuz’da sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Aktürk ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre 2026 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarının 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendiğini ve müracaat işlemlerinin 7 Temmuz itibarıyla başladığını duyurdu.