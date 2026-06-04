Araç sesine sinirlenen general astsubay dövmüş! MSB'den açıklama geldi

Doğu illerindeki bir tugayda görevli astsubay üstçavuşun, araç sesi nedeniyle öfkelenen tugay komutanı tarafından darbedildiği, hakarete ve tehdide uğradığı öne sürüldü. General rütbesindeki komutan hakkında soruşturma başlatılmadığı iddiasının ardından Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık,soruşturma izni verildiğini açıkladı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır."

NELER OLDU?

Doğu illerindeki bir tugayda görevli astsubay üstçavuşun, araç sesi nedeniyle öfkelenen tugay komutanı tarafından darbedildiği, hakarete ve tehdide uğradığı iddia edildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre; olayın 3 Kasım’da kışladaki garajda yaşandığı, tugay komutanının astsubaya tokat attığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü.

Astsubay darp raporu alırken, olay anının kamera kayıtlarına da yansıdığı belirtildi. Şikâyet sürecinde tugay komutanı ile kolordu komutanının başsavcılığı ziyaret ettiği bilgisi astsubay tarafından avukatıyla paylaşıldı.

Bunun üzerine astsubaya “ketum davranmamak” gerekçesiyle disiplin cezası verildi.

Avukat İbrahim Yılmaz, bu cezanın hak arama özgürlüğünü hedef aldığını belirterek MSB’ye itiraz etti.

MSB, kamera kayıtları nedeniyle tugay komutanı hakkında yalnızca “darp”tan soruşturma izni verdi.

Ancak “hakaret” ve “tehdit” iddiaları için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Avukat, bu kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak Danıştay’a başvurdu.