Son dakika | MİT'ten Suriye'de IŞİD operasyonu: 10 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bülten ile aranan 10 IŞİD'li terörist yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 'Kırmızı bülten' ile aranan 10 IŞİD'li terörist yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
MİT'in düzenlediği operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı destekli operasyonda ortak çalışmalar sonucunda yurda getirilen 10 IŞİD mensubunun 9’u tutuklandı. Birinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
GAR KATLİAMI BAĞLANTILI TERÖRİST DE YAKALANDI
IŞİD'li teröristlerden birinin Ankara gar katliamıyla bağlantısı olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi. (AA)
