Halk TV Türkiye Son Dakika | MİT'ten operasyon! Casusluk ağı çökertildi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir casusluk ağını çökertti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak casusluk operasyonu düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ajanlık ağının başında olduğu iddia edilen B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

B.E. ve tutuklanan şüphelilerin, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı ve yabancı istihbarat servislerine aktardığı öne sürüldü.

SİSTEMATİK TAKİP

B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi.

Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.

