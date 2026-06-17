Son Dakika | MİT, IŞİD'in medya sorumlusunu sınırda yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü IŞİD'in Horasan Vilayeti yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün medya faaliyetlerinde görev aldığı belirtilen Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEDYA SORUMLUSUYMUŞ!

Kazancı’nın, IŞİD’in Türk Medya Sorumlusu olduğu belirtilen Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun’un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği tespit edildi.

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine geçtiği ve burada IŞİD’in Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığı belirlendi.

Kazancı’nın örgüte ait kamplarda görev aldığı, silahlı ve ideolojik eğitimlerden geçtiği saptandı. Ayrıca Türkiye’den Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu aktarımında rol oynayan Özgür Altun ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Altun’un Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin ardından Kazancı’nın örgüt içindeki faaliyetleri devraldığı değerlendirildi.

HAVA SALDIRISINDAN SAĞ KURTULMUŞ

MİT’in takibi sırasında Kazancı’nın Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi.

Kazancı’nın daha sonra yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye hazırlandığı ve örgütsel faaliyetlerini Türkiye’de sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Bunun üzerine MİT operasyon için harekete geçti.

Sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı.

İTİRAF ETTİ

MİT’in operasyonuyla yakalanan Kazancı’nın ifadesinde, IŞİD içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği belirtildi.

Kazancı’nın, Özgür Altun ile bağlantısını, örgüt kamplarında aldığı eğitimleri ve IŞİD adına yürüttüğü medya ile propaganda çalışmalarındaki görevlerini anlattığı aktarıldı.

Operasyonla birlikte IŞİD’ın Türkiye’ye yönelik olası eylem planlarının engellendiği, örgütün eleman kazanma faaliyetlerinin deşifre edildiği ve örgütsel planlamalara ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.