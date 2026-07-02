Son dakika | Mısır Çarşısı'nda yangın

Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tarihi çarşı tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)

MISIR ÇARŞISI HAKKINDA

İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biridir. Aktarlarıyla meşhur bu çarşıda hâlen tabii ilaçlar, baharat, çiçek tohumları, nadir bitki kök ve kabukları gibi eski geleneğine uygun ürünlerin yanı sıra; kuruyemiş, şarküteri ürünleri, değişik gıda maddeleri satılmaktadır. Mısır Çarşısı pazar günleri de açıktır.

Çarşı, 17. yüzyıl tarihçileri tarafından Yeni Çarşı ve Valide Çarşısı adları ile anılmıştır. Ancak, Mısır’dan alınan vergilerle inşa edilen çarşı, dükkanlarında satılan mamullerin çoğunlukla Mısır’dan gelen eşya ve baharatlar olması nedeniyle, 18. yüzyılın ortalarından itibaren Mısır Çarşısı olarak anılmaya başlanmıştır.