Son Dakika | MHP'den Gaziantep'te ilçe belediye başkanı hakkında ihraç kararı

Gaziantep'te, MHP'li Araban ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, "parti ilkeleriyle ters düşen davranışlar" gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdemir'in partinin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını ifade etti.

Durmaz, Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in partinin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurarak, Özdemir'in, "MHP'nin temel ilke ve siyasi politikalarıyla ters düşen hal, tutum ve davranışlar sergilemesi" gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini kaydetti.

2026'nın Mart ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti içinde disiplin süreci işletilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın duyurduğu karara göre; 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gerekçe gösterilerek tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Bu kararın ardından Kaşlı, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Parti içindeki hareketlilik teşkilat düzeyinde de devam etmiş; MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in 27 Mart'taki istifasıyla başlayan süreçte, 6 Nisan'dan itibaren İstanbul başta olmak üzere Kütahya, Eskişehir, Kars ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il ve ilçe teşkilatı parti tüzüğünün ilgili maddeleri gerekçe gösterilerek feshedilmişti.