Son Dakika | MHP'de sular durulmuyor! Şimdi de Konya il teşkilatı feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilat yapılanmasına yönelik değişiklikler sürüyor. Parti yönetimi tarafından alınan son kararla Konya il teşkilatı feshedilirken, Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı.

MHP, son dönemde teşkilat yapılanmasında kapsamlı değişikliklere gitmişti. Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa il teşkilatlarını fesheden parti, Konya'da da benzer bir adım attı.

Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kamuoyuna duyurdu. Yalçın, yaptığı açıklamada, Konya il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak feshedildiğini belirtti.

Açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Yalçın ayrıca, aynı maddelerin verdiği yetki kapsamında Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını bildirerek, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" dedi.

Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."