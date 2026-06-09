Son dakika | MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi!
Son dakika... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 18'e çıktı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiği duyuruldu.
Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.
Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadelerini kullandı.
18 İL TEŞKİLATI FESHEDİLMİŞ OLDU
6 Nisan 2026'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle başlayan süreçte, 18 il teşkilatı feshedilmiş oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası başlayan süreçte, daha önce, İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya ve Kilis teşkilatları feshedilmişti.