Halk TV Türkiye Son dakika | MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi!

Son dakika | MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi! Son dakika... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 18'e çıktı.