Son dakika | MHP Şanlıurfa teşkilatı feshedildi!
Son dakika... MHP'deki teşkilat fesihleri devam ediyor. Bugün partinin Şanlıurfa teşkilatı feshedildi.
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BUGÜNE KADAR 14 TEŞKİLAT FESHEDİLDİ
Yönter'in partisinden istifa etmesinin ardından 6 Nisan tarihinde İstanbul ile başlayan teşkilat fesihlerinde bugüne kadar 14 teşkilat feshedildi.
MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in Bahçeli'nin isteği üzerine 27 Mart 2026 tarihinde partisinden istifa etmesinin ardından partide başlayan fesih dalgası devam ediyor.
ŞANLIURFA TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin Şanlıurfa teşkilatı ve 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine de Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu.
Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
MHP Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları feshedilmiştir. Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır.
BUGÜNE KADAR 14 TEŞKİLAT FESHEDİLDİ
Yönter'in partisinden istifa etmesinin ardından 6 Nisan tarihinde İstanbul ile başlayan teşkilat fesihlerinde bugüne kadar 14 teşkilat feshedildi.
- İstanbul: 6 Nisan 2026
Kütahya: 16 Nisan 2026
Eskişehir: 16 Nisan 2026
Kars: 16 Nisan 2026
Bilecik: 17 Nisan 2026
Çanakkale: 17 Nisan 2026
Muğla: 17 Nisan 2026
Bolu: 20 Nisan 2026
Ardahan: 21 Nisan 2026
Bingöl: 24 Nisan 2026
Gaziantep: 24 Nisan 2026
Malatya: 15 Mayıs 2026
- Şanlıurfa: 5 Haziran 2026
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi