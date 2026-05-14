Son dakika | MHP Malatya teşkilatı feshedildi!
Son dakika haberi... MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, partinin Malatya teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
MHP'de teşkilat fesihleri devam ediyor. En son 24 Nisan tarihinde partinin Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarının feshedildiği Semih Yalçın tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.
MALATYA İLE BERABER 12 OLDU
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Bahçeli'nin talimatı ile partisinden istifa etmesinin ardından başlayan teşkilat fesihlerine bugün Malatya da eklendi. Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, feshedilmiştir. Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır." ifadelerini kullandı.
MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şu şekilde:
- İstanbul: 6 Nisan 2026
- Kütahya: 16 Nisan 2026
- Eskişehir: 16 Nisan 2026
- Kars: 16 Nisan 2026
- Bilecik: 17 Nisan 2026
- Çanakkale: 17 Nisan 2026
- Muğla: 17 Nisan 2026
- Bolu: 20 Nisan 2026
- Ardahan: 21 Nisan 2026
- Bingöl 24 Nisan 2026
- Gaziantep 24 Nisan 2026
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi