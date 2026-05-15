Son dakika | MHP Isparta teşkilatının tamamı feshedildi

MHP'de teşkilat fesihleri devam ediyor. Dün Malatya teşkilatının feshedildiği partinin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

ISPARTA İLE 13 İL TEŞKİLATI FESHEDİLMİŞ OLDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Bahçeli'nin talimatı ile partisinden istifa etmesinin ardından başlayan teşkilat fesihlerine bugün Isparta eklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır." ifadelerini kullandı.

MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şu şekilde: