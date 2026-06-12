Son Dakika | Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 tutuklama

İstanbul Şişli'deki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Bülent Gündüz ve beraberindeki 2 şüpheli, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.

24 Mart 2016 tarihinde öldürülen, 90'lı yılların ünlü dans gruplarından Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetinde yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu gözaltına alınan akrabası Bülent Gündüz, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olay, 24 Mart 2016 günü saat 20.05 sıralarında Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 49 yaşındaki Aynur Kanbur, yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan boş kovanlar yapılan incelemelere rağmen uzun süre herhangi bir silah ya da başka bir olayla ilişkilendirilemedi.

4 BİN SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Şüphelinin Mecidiyeköy'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşan ekipler, saldırganın hareketlerini adım adım takip etti. Yaklaşık 4 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polisler, şüphelinin Avcılar Metrobüs İstasyonu'ndan yola çıktığını belirledi.

Bunun üzerine istasyondan metrobüse binen 16-50 yaş arasındaki yaklaşık 1700 erkek yolcunun akbil kayıtları incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda Kanbur'un akrabası olduğu belirlenen Bülent Gündüz'e ulaşıldı. Polis, Gündüz'ün hareketlerinin güvenlik kameralarındaki şüpheliyle örtüştüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan Bülent Gündüz, ilk sorgusunda cinayeti itiraf etti. Avukatı eşliğinde verdiği ifadede Aynur Kanbur'u öldürdüğünü kabul eden şüphelinin, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımıyla olay yerinde keşif yapıldı. Narçiçeği Sokak'taki apartmana getirilen Gündüz, 'yer gösterme işlemi' ile cinayetin detaylarını anlattı. Yapılan çalışmanın polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Olayı anlatırken bazı detayları hatırlamadığını belirten şüpheli Gündüz, "Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbul yazıyordu. Diafondan 'Paketiniz var' dedim. Açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Koşa koşa dışarı çıktım. Olay sonrası silahı yanımda götürdüm. Uzun bir süre çalıştığım dükkan içinde sakladım. Olaydan bir hafta sonra silahımı vapurla Emirgan'dan karşıya geçerken denize attım" dedi.

"TESLİM OLACAKTIM AMA ASKERE GİTTİM, EVLENDİM, ÇOCUKLARIM OLDU HEP AKSADI"

Cinayeti neden işledin sorusu üzerine Gündüz, "Ailemde böyle birinin olmaması lazımdı. Ben cinayet işlediğim dönemde bazı programlara giderek dansözlük yapıyordu. Askere gittim. Geldim evlendim. Çocuk oldu hep aksadı. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim" diye konuştu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şüpheli Bülent Gündüz ve 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.