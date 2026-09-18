Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Meyve sebze sektörüne operasyonda 40 kişi tutuklandı!

Son Dakika | Meyve sebze sektörüne operasyonda 40 kişi tutuklandı!

Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Meyve sebze sektörüne operasyonda 40 kişi tutuklandı!
Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve fiyatlarını manipüle ettikleri iddiasıyla 41 dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Soruşturma kapsamında 40 kişinin tamamı tutuklandı.

Son Dakika | Meyve sebze sektörüne operasyon! Dev dağıtım şirketlerinin yöneticilerine gözaltıSon Dakika | Meyve sebze sektörüne operasyon! Dev dağıtım şirketlerinin yöneticilerine gözaltı

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyat hareketlerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 22 ildeki 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun üreticilerin emeğini, vatandaşların bütçesini ve piyasanın işleyişini korumayı amaçladığını belirtmişti.

Gürlek, "Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tutuklama Operasyon Akın Gürlek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro