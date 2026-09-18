Son Dakika | Meyve sebze sektörüne operasyonda 40 kişi tutuklandı!

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve fiyatlarını manipüle ettikleri iddiasıyla 41 dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Soruşturma kapsamında 40 kişinin tamamı tutuklandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyat hareketlerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 22 ildeki 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun üreticilerin emeğini, vatandaşların bütçesini ve piyasanın işleyişini korumayı amaçladığını belirtmişti.

Gürlek, "Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı" açıklamasını yapmıştı.