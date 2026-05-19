Son Dakika | Mersin Valiliği'nden Tarsus saldırganı açıklaması

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde dün bir şahsın düzenlediği silahlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayın ardından başlatılan incelemelere ve şüphelinin geçmişine dair bilgiler paylaşıldı.

VALİLİKTEN SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir."

ŞÜPHELİNİN PSİKİYATRİK GEÇMİŞİ

Açıklamanın devamında, şüpheli Metin Ö. ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir."

Valilik, hayatını kaybedenler için rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Mersin'de 37 yaşındaki Metin Ö.'nün aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralamasının ardından yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BASIN AÇIKLAMASI



YASAKLI MADDE BAĞIMLILIĞI GEÇMİŞİ VAR

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"18.05.2026 tarihinde saat 13.52’de gelen ihbarla, Tarsus ilçemiz Kadelli Mahallesinde silahlı saldırı olayı meydana geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerimiz süratle olay yerine sevk edilmiş; yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir. Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup, adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"