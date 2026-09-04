Son Dakika | Mersin Limanı'nda kimyasal sızıntı! 35 kişi hastanelik oldu

Mersin Limanı'nda bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesi sonucu kimyasal sızıntı meydana geldi. Etil akrilat olduğu değerlendirilen maddenin yayılmasıyla yoğun koku oluşurken 35 kişi etkilendi.

Mersin Uluslararası Limanı'nda gece saatlerinde kimyasal sızıntı meydana geldi. Mersin Valiliği'nin açıklamasına göre olay, 4 Eylül saat 02.20 sıralarında iş kazası sonucu yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesiyle konteynerde hasar oluştu. Bunun ardından etil akrilat olduğu değerlendirilen kimyasal madde çevreye yayıldı ve liman çevresinde yoğun koku oluştu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD KBRN ekiplerinin yaptığı ölçümlerde insan sağlığı açısından olumsuz herhangi bir değere rastlanmadığı belirtildi.

Tedbir amacıyla olayın meydana geldiği bölgede güvenlik alanı oluşturulurken, hasarlı konteyner kısa süre içerisinde izole bir alandaki güvenlik havuzuna taşındı.

35 KİŞİ ETKİLENDİ

Sızıntı sonrası yayılan yoğun kokudan 35 kişinin etkilendiği bildirildi. Valilik, etkilenen kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve sağlık gözetimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Olayın ardından limanda güvenlik önlemleri artırılırken, bölgedeki çalışmaların Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtildi.